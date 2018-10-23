Киев, 23 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Военная часть А0456 военно-морских сил Украины отказалась раскрыть детали договора, заключённого с заводом «Ленинская кузница» (переименован в «Кузница на Рыбацком»), принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко, сообщило 22 октября информационное агентство «Вголос».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Эксперт по противодействию коррупции Глеб Каневский предоставил журналистам копию официального ответа руководства части, в котором сказано, что детали договора с заводом Порошенко являются секретными. Известно, что военным необходимо отремонтировать корабельные двигатели на крупную суму.

Напомним, в сентябре 2018 года представители Порошенко заявляли, что он намерен продать «Ленинскую кузницу», однако, по мнению экспертов, предприятие будет переоформлено на подставные структуры и фактически останется в собственности президента Украины. Как отметил бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов, Порошенко никогда не продаст бизнес, который за год благодаря оборонным заказам увеличил свой доход в 6,6 раза. Тем более что режим секретности позволяет скрывать коррупционную составляющую.

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