Сана, 23 октября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Вооруженные силы арабской коалиции, которые под руководством Саудовской Аравии осуществляют интервенцию в Йемен, убили четырех человек, сообщает 23 октября Al Jazeera.

F-15 ВВС Саудовской Аравии

В результате налета авиации, удар которой пришелся по гражданскому транспортному средству, погиб также ребенок.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.