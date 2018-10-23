Тайшет, Иркутская область, 23 октября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Нападение медведя на людей произошло в Тайшетском районе Иркутской области. Двое мужчин наткнулись на медвежью берлогу, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Медведь

20 октября двое местных жителей собирали клюкву в районе поселка Екунчет и нашли берлогу. Медведь напал на мужчин и ранил обоих, однако те смогли прогнать хищника.

Один из мужчин сумел сесть за руль и доехать в поселок Новобирюсинский. Раненых доставили в больницу. У мужчин — рваные раны, один из них получил перелом, однако их жизни вне опасности.

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Полиция предупредила жителей Новобирюсинского о возможном нападени медведя. Охотники разыскивают опасного хищника в тайге.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Иркутской области медведь напал на нетрезвого посетителя кафе. Мужчина лишился руки.

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