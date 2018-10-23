Украине объяснили, почему Севастополь и Крым не её: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине решили переименовать Крым;
- Путин объяснил, почему Севастополь не был украинским;
- Готова национальная система бронирования авиабилетов;
- МЧС упраздняет региональные центры;
- В России могут ввести ограничения для владельцев иностранных агрегаторов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/781.