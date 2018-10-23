Москва, 23 октября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. В среднем гражданину России после выхода на пенсию хотелось бы иметь ежемесячный доход в 37,3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного рекрутинговым агентством Superjob.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следует отметить, что два года назад этот показатель был меньше на 2 тыс. рублей. Согласно материалам агентства, большинство граждан страны собираются работать после достижения пенсионного возраста, а жить лишь на государственную пенсию намерены около 16% респондентов. Еще 19% граждан рассчитывают на личные накопления, а 3% считают, что им должны будут помогать дети.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи из Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснили, что около половины работающих граждан России недовольны уровнем своей зарплаты на текущем месте работы. 42% респондентов имеют претензии к работодателям по поводу низкого размера и снижения зарплаты, 15% жалуются на задержки зарплаты.

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