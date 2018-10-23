Чита, 23 октября, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Весьма своеобразно выразил своё недовольство частой сменой губернаторов в Забайкалье местный художник Иван Рыбас. По данным «Заб.Ру», сегодня, 23 октября, прямо у входа в здание регионального правительства он создал инсталляцию, в которой, по мнению автора, «каждый предмет инсталляции символичен».

Цитата с сайта «Заб.ру» Снимок экрана 2018-10-23 в 10.37.46

Композиция представляет собой сломанный стул (он, по мнению художника, отражает состояние дел в Забайкалье — проблемы с экономикой и хозяйством), на спинке которого висит поношенный пиджак. По словам Ивана Рыбаса, это деталь костюма с прикрепленной на нём табличкой по-китайски «Наместник императора 75» (намёк на близость региона к Китаю) ожидает следующего руководителя края. Стоящий рядом чемодан символизирует то, что уже несколько губернаторов дольше двух лет на посту не задерживаются, — отметил автор инсталляции.

Иван Рыбас сожалеет, что за последние два года в таком большом регионе, как Забайкальский край, так часто меняется власть. По его мнению, проблемы региона нереально решить за два года.

«Так и что теперь — каждый губернатор год-два в креслице посидит и в отставку? А мы как должны жить?» — возмущается художник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблем в регионе действительно много. Слабая подготовка к пожароопасному сезону привела к катастрофическим лесным пожарам. Их сменило мощнейшее наводнение, пострадавшими оказались более 10 тысяч человек. Подавшая было в отставку губернатор Наталья Жданова так и не дождалась пока ответа Кремля и отправилась догуливать отпуск.