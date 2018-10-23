Свобода, справедливость или вера — за что борются страны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- В Приднестровье ловят «сигналы» России;
- В Румынии намерены забрать Восточно-Молдавскую епархию у Украинской церкви КП;
- Депутаты Рады хотят вернуться в «российскую газовую кабалу»;
- Испания боится резко осуждать за смерть Хашогги Саудовскую Аравию;
- В летевший в Хабаровск пассажирский самолет стреляли из автомата.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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