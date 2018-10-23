Вашингтон, 23 октября, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Начальник отдела корпоративного развития компании Uber Сэмерон Петчер подал в отставку после обвинений в домогательствах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

U.S. Army Домогательства

Как сообщает издание, ранее Петчер был замечен в комментариях с сексуальным подтекстом в отношении коллег женского пола. Также Петчер нарушил корпоративный кодекс, запрещавший служебные романы внутри компании. После внутреннего расследования он получил дисциплинарное предупреждение. Позднее Петчер решил подать в отставку, руководство компании удовлетворило его заявление. Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года экс-сотрудница Uber заявила, что во время работы в компании она неоднократно якобы подвергалась сексуальным домогательствам и расовой дискриминации.

Женщина работала в отделе разработки программного обеспечения с 2014 по 2017 гг., во время работы она неоднократно испытывала на себе унизительные комментарии и прикосновения со стороны коллег. После жалобы руководству один из таких сотрудников был уволен, однако сама женщина в результате пережитого стресса не смогла работать в компании дальше и уволилась.