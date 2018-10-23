Казань, 23 октября, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий обанкроченного «Татфондбанка» с целью формирования конкурсной массы для расчёта с кредиторами, требования которых уже превышают 158 млрд рублей, требует взыскать имущество еще с одной компании. В списке — четырёхэтажное здание склада, земельный участок и гараж в Казани, принадлежащие ООО «Складской комплекс на Ватутина». Третьим лицом в деле проходит старейший производитель косметики и парфюмерии Татарии, на банкротство которого ТФБ ранее подал иск. Иск о взыскании недвижимости суд принял к производству, предварительное заседание назначено на 24 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

В исковом заявлении банк требует обратить взыскание на заложенное по договору об ипотеке от 7 сентября 2011 года имущество, в его числе — четырёхэтажное складское здание общей площадью 9 679,8 кв. м на улице Ватутина, 33, залоговой стоимостью 49 806 600 рублей. В списке также одноэтажное здание гаража общей площадью 1 083,7 кв. м по тому же адресу (залоговая цена — 5 362 200 рублей) и земельный участок площадью 8 950 кв. м с тем же адресом. И хотя залоговая цена земли составляла чуть более 6,13 млн рублей, кадастровая стоимость участка, согласно публичной кадастровой карте, — 34 515 764,5 рубля. Разрешенное использование по документу — под складские здания.

ТФБ требует у суда также установить начальную продажную цену имущества на уровне его залоговой цены.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик — ООО «Складской комплекс на Ватутина» — учрежден 28 июня 2011 года, уставный капитал — 35 313 000 рублей. Участники общества — АО «Аромат» и ООО «Бизнес-центр «Аромат». Последнему на сегодня принадлежит почти 100% доли. Гендиректор с апреля 2018 года — Светлана Фалюта.

Напомним, в середине сентября 2018 года ТФБ подал иски о банкротстве АО «Аромат» и ООО «Бизнес-центр «Аромат». Первому, являющемуся крупным производителем косметики и парфюмерии, ведущим свою историю с 1942 года, предъявлены претензии на сумму 125 482 699,28 рубля. Иск к производству принят, но слушания были отложены на 8 ноября 2018 года для уточнения суммы задолженности.

Банкротные претензии к ООО «Бизнес-центр «Аромат» суд планирует начать рассматривать 26 октября 2018 года. Сумма задолженности, заявленная в рамках данного иска — 79 144 312,6 рубля.

Одновременно с этим отдельными исками обе взаимосвязанные между собой компании пытаются оспорить требование о досрочном возврате кредита и договор, лёгший в основу банкротного иска. Слушания по этим делам пока не прошли.

Читайте также: Аромат банкротства: «Татфондбанк» добрался до казанских парфюмеров