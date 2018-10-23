Вашингтон, 23 октября, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Опасения по поводу возможной продажи иранской нефти обходным путем через Россию выразил представитель администрации президента США Дональда Трампа, пишет газета The Financial Times.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

По его предположениям, Тегеран и Москва могли договориться, в результате чего иранская нефть, невзирая на санкции, будет проникать на мировой рынок, но скрыто — через Россию.

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Напомним, новые антииранские санкции США (вступают в силу 4 ноября) резко ограничивают поставку нефти из Ирана на мировой рынок. Учитывая, что Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти и партнером России по ОПЕК, американские власти продолжают наращивать антииранскую и антироссийскую риторику, однако Иран «не отстает» в определенности своих заявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября иранский представитель в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что Вашингтону не удастся «свести к нулю» нефтяной экспорт Ирана.