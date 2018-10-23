Вашингтон, 23 октября, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов ранили неизвестного, пытавшегося вломиться в здание телекомпании Fox 5 в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Fox 5 в своем Twitter.

U.S. Air Force Полицейский

По данным телеканала, мужчина, пытавшийся проникнуть в офис, оказался 38-летним чернокожим. Неизвестно, по какой причине он пытался вломиться в здание. По словам одного из сотрудников полиции, у этого мужчины могло быть психическое заболевание. В результате инцидента никто не пострадал, кроме самого 38-летнего негра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в международном аэропорту Атланты (Джорджия, США) задержали негра, который в полуголом виде запрыгнул на крыло катившегося самолета.