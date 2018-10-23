Вашингтон, 23 октября, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Один из учеников средней школы в американском штате Джорджия напал на учителя с ножом во время занятий, сообщает телеканал NBC.

Maarten Van Damme Нож

По словам директора школы, учитель был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Нападавший ученик был «немедленно взят под стражу», другим ученикам ничего не угрожает. В настоящее время ведется выяснение причин нападения школьника.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 16-летний подросток напал с ножом на студента второго курса. По данным полиции, студент вместе с подростком арендовал жилье, однако у них возник конфликт на почве личной неприязни.

В результате конфликта 16-летний приезжий нанес студенту несколько ударов ножом, а затем скрылся, украв у потерпевшего мобильный телефон и 515 долларов США. Нападавший задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «кража».