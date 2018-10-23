Вашингтон, 23 октября, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Поездка главы ЦРУ Джины Хэспел в Турцию для расследования гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги планируется 23 октября, передают NBC News.

Cia.gov Джина Хэспел

https://twitter.com/NBCNews/status/1054501155399761920

Напомним, к «делу Хашогги» стремятся подключиться США, «переживающие» за результаты расследования. Проблема не первую неделю обсуждается в США на высшем уровне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Эр-Рияда по поводу «дела Хашогги». Но с другой стороны, Вашингтону, как он признался, не выгодно терять $110 млрд инвестиций, уже отданных в Саудовскую Аравию.