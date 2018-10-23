Вашингтон, 23 октября, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Госсекретарь госдепа США Майк Помпео провел встречу со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой, в ходе которой обсудил вопрос создания сирийского конституционного комитета, сообщает пресс-служба госдепа.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Госсекретарь поблагодарил де Мистуру за его усилия по деэскалации военного конфликта и примирению сторон. Также госсекретарь поблагодарил де Мистуру за более чем четырехлетнюю службу в интересах сирийского народа», — говорится в заявлении.

Основной темой обсуждения был созыв конституционного комитета в Сирии, а также прогресс, достигнутый в этом деле при усилиях спецпосланника ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия успешно провела антитеррористическую операцию на Ближнем Востоке и добилась сохранения сирийской государственности. По его словам, следующий шаг в урегулировании сирийского конфликта должен быть политическим — необходимо сформировать конституционный комитет Сирии.