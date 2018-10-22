Вашингтон, 23 октября, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Тема убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги обсуждалась на встрече американского министра финансов Стивена Мнучина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, заявил представитель американского финансового ведомства Тони Сайе в Twitter.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

https://twitter.com/TreasurySpox/status/1054479292766261248

Уточняется, что Мнучин и Аль Сауд обсуждали также экономические вопросы и санкции против Ирана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на волне обсуждения «дела Хашогги» экс-посол США в Мексике Роберта Джейкобсон заявила, что в нынешней американской администрации царит хаос и что ситуация с саудовским журналистом это подтверждает.

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