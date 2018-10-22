Ереван, 23 октября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. В провале Избирательного кодекса в парламенте Армении виноваты не только Республиканская партия Армении, и «слегка» «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», но и исполнительная власть. Такое мнение выразил секретарь комиссии по подготовке проекта Избирательного кодекса Даниэл Иоаннисян.

Photolure Даниэл Иоаннисян

«В частности, Никол Пашинян, неожиданно сместив сроки выборов на декабрь, существенно повысил возможности для саботажа», — считает Иоаннисян.

Он напомнил, что реформирование Избирательного кодекса перед выборами было краеугольным камнем обещаний Пашиняна, и нельзя было начинать избирательный процесс, не изменив кодекс.

«В этом случае имелись бы рычаги общественного давления на Национальное собрание в случае такого саботажа. Надеюсь, что всё еще можно спасти ситуацию и изменить кодекс», — отметил Иоаннисян.

Национальное собрание 22 октября провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За представленный правительством проект проголосовали 56 депутатов, между тем, для принятия конституционного закона необходимо как минимум 63 голоса «за».

Проектом поправок правительство, как и обещало в своей программе, хотело перед внеочередными парламентскими выборами наряду с другими изменениями также упразднить так называемую рейтинговую избирательную систему.

После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал произошедшее «саботажем».