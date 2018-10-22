В провале Избирательного кодекса его соавтор обвинил также Пашиняна
Ереван, 23 октября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. В провале Избирательного кодекса в парламенте Армении виноваты не только Республиканская партия Армении, и «слегка» «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», но и исполнительная власть. Такое мнение выразил секретарь комиссии по подготовке проекта Избирательного кодекса Даниэл Иоаннисян.
«В частности, Никол Пашинян, неожиданно сместив сроки выборов на декабрь, существенно повысил возможности для саботажа», — считает Иоаннисян.
Он напомнил, что реформирование Избирательного кодекса перед выборами было краеугольным камнем обещаний Пашиняна, и нельзя было начинать избирательный процесс, не изменив кодекс.
«В этом случае имелись бы рычаги общественного давления на Национальное собрание в случае такого саботажа. Надеюсь, что всё еще можно спасти ситуацию и изменить кодекс», — отметил Иоаннисян.
Национальное собрание 22 октября провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За представленный правительством проект проголосовали 56 депутатов, между тем, для принятия конституционного закона необходимо как минимум 63 голоса «за».
Проектом поправок правительство, как и обещало в своей программе, хотело перед внеочередными парламентскими выборами наряду с другими изменениями также упразднить так называемую рейтинговую избирательную систему.
После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян назвал произошедшее «саботажем».