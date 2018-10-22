Москва, 23 октября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не готов к разговору с Конгрессом о планах по созданию и размещению ракет средней и малой дальности, заявил 22 октября американский журналист и ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс.

Дональд Трамп

«Возникает вопрос для президента Трампа: как далеко он готов заходить в процессе переговоров и на каком этапе он готов сказать, что Соединенные Штаты из этого соглашения (ДРСМД, — прим. ИА REGNUM ) выходят? Для того, чтобы ему это сказать, ему нужно будет сообщить это не только России, не только союзникам, но и американскому Конгрессу, что он потом собирается делать в плане создания и размещения соответствующих систем. Мне кажется, что пока президент Трамп к этому разговору не готов», — сказал Саймс.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении разорвать Договор о ракетах средней и малой дальности. Соглашение действовало с 1987 года.