Киев, 23 октября, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Нового повышения тарифов на оплату газа для украинцев не произойдет, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ по-украински

Комментируя принятое Киевом решение о повышении с 1 ноября тарифов на газ для населения на 23,5%, украинский премьер-министр успокоил соотечественников, заверяя, что снова повышать цены правительство не будет.

«Вопрос, чтобы делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять, — сказал Гройсман. — Этого не произойдет, потому что это недопустимо для украинских граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября украинские власти одобрили повышение с 1 ноября на 23,5% тарифов на оплату газа для потребителей. Спустя три дня украинский президент Петр Порошенко заявил, что прежние цены на газ вернуть нельзя, поскольку это было был возвратом в «российскую газовую кабалу».

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