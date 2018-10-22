Стамбул, Турция, 23 октября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Разрешения на обыск автомобиля генконсульства Саудовской Аравии в рамках дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги не получила полиция Турции от Эр-Рияда, передает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Уточняется, что полиция Стамбула собиралась провести осмотр машины, зарегистрированной на саудовское генконсульство: транспортное средство находится в одном из районов города — в Султангази — на подземной парковке.

Автомобиль стоит в Султангази уже две недели — с того момента, как его пригнал на парковку водитель генконсульства. В рамках расследования на осмотр машины приехала следственная группа, но открыть двери Эр-Рияд не разрешил, и правоохранители смогли лишь заглядывать в окна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело Хашогги расследуется уже три недели. Два дня назад Эр-Рияд признал, что журналист мертв: он погиб в ходе конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Саудовский генконсул Мухаммед аль Утейби спешно уехал из Турции. В Эр-Рияде в ходе скандала прошли громкие отставки.