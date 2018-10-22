Эр-Рияд, 23 октября, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Сайт саудовского инвестиционного форума Future Investment Initiative, который должен пройти 23−25 октября, мог подвергнуться хакерской атаке, сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская сабля

Сообщается, что на сайте появились призывы ввести санкции против Саудовской Аравии в связи с гибелью журналиста Джамаля Хашогги и войной в Йемене.

Кроме того, на сайте появилась картинка, где один из наследников саудовского престола заносил над Хашогги саблю для убийства журналиста, который сидит перед ним на коленях в оранжевом комбинезоне. Этот рисунок напоминает кадр из видеороликов с казнями, которые в свое время публиковало «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший на издание The Washington Post, пропал в здании генконсульства Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле. После крупномасштабного скандала с пропажей журналиста саудовские власти признали убийство Хашогги, заявив, что он погиб якобы случайно в результате ссоры.