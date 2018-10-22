Женева, Швейцария, 23 октября, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы обжаловать введенные Арменией и Киргизией антидемпинговые таможенные пошлины на определенные типы украинских стальных труб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы ВТО.

Всемирная торговая организация

«Украина заявила, что обе страны, являющиеся членами Евразийского экономического союза, в котором доминирует Россия, должны были постепенно отменить пошлины, которые выше, чем необходимо, ошибочны и основаны на несовершенных постановлениях, процедурах и положениях», — пишет Reuters.

Украина уже подала аналогичную жалобу ВТО в отношении третьего члена Таможенного союза — Казахстана. У стран, обвиняемых в нарушении правил ВТО, есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос, или Украина может попросить ВТО вынести решение.