Москва, 23 октября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Заявления лидеров США по ДРСМД способствует сближению РФ и Китая, рассказал 22 октября доцент МГИМО Андрей Сушенцов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Генри Киссинджер

«Со стратегической точки зрения, мне кажется, напрасно США подают эту тему как одновременно направленную против России и против Китая. На их месте я бы действовал последовательно. Сожалею, что внутренняя политика США наносит ущерб их стратегическим долгосрочным интересам. Они фактически толкают Россию и Китай к большей консолидации и соотношению своих взаимных интересов», — сказал он.

По мнению Сушенцова, вряд ли современные политики США в своих мемуарах с гордостью напишут о том, что толкнули своих противников к консолидации.

«Это был киссенджеровский кошмар», — согласился ведущий Дмитрий Саймс.

Генри Киссинджер — американский государственный деятель и дипломат, сыграл важную роль в сближении США и Китая в 70-х годах прошлого века. При этом КНР рассматривалась как противовес Советскому Союзу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности.