Киев, 23 октября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Виноделы Украины отказались от использования терминов «коньяк» и «шампанское» ради соответствия условиям соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявил 22 октября журналистам глава корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

По информации РЕН ТВ, граждане самой европейской державы теперь будут привыкать к словам «бренди» и «игристое», чтобы не обижать французских виноделов, требующих называть «коньяком» и «шампанским» только напитки, изготовленные соответственно в городе Коньяк и в провинции Шампань.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное повышение тарифов на газ для населения власти Украины объяснили стремлением избавиться от газовой зависимости от России.

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