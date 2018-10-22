Киев, 23 октября, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Украина должна отказаться от новых кредитов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 22 октября «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

По его словам, сотрудничество с МВФ — это хорошо, но еще лучше, если Украина совсем откажется от внешнего кредитования. Гройсман отметил, что Украина брала «деньги миллиардами», но лучше все равно не стало.

Напомним, после госпереворота в 2014 году киевская хунта начала активно брать кредиты у иностранных «партнеров», в том числе у международных организаций. В их числе: Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, МВФ и другие.

Однако, выделяемые кредиты не позволили улучшить жизнь в стране. Газ и услуги ЖКХ продолжают дорожать, а население — становиться беднее.