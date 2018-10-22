Вашингтон, 23 октября, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп всё ещё недоволен объяснениями официальных лиц Саудовской Аравии по «делу Хашогги», 22 октября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудизм

«Я не доволен тем, что услышал. Я не хочу терять все инвестиции, которые были сделаны… но мы намерены разобраться с этим», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее 22 октября о переговорах с кронпринцем Мухаммедом сообщил Джаред Кушнер — советник и зять Трампа посоветовал наследнику саудовского престола раскрыть «всю правду» об убийстве журналиста Джамала Хашогги.

Также 22 октября переговоры с Мухаммедом в Эр-Рияде провел министр финансов США Стивен Мнучин. Министр считает признание саудитов в том, что Хашогги был убит подданными королевства в консульстве в Стамбуле «хорошим, но недостаточным первым шагом».

Тем временем, союзники США уже начали вводить санкции против саудитов из-за «дела Хашогги». Так, Германия заморозила военные поставки Саудовской Аравии. 22 октября министр экономики Германии Питер Альтмайер призывает сделать то же самое остальные страны ЕС.

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