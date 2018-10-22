Дамаск, 22 октября, 2018, 23:37 — ИА Регнум. График выполнения Сочинского соглашения в части вывода из демилитаризованной зоны радикальных группировок к 15 октября сорван. Турция и Россия взяли еще время на выполнение этого решения, об этом сообщено в ООН.

Onedio.com Сирийская армия

Однако радикальные исламистские группировки своим поведением демонстрируют, что не собираются добровольно уходить, и, укрепляя позиции, показывают, что готовятся к обороне.

На этом фоне Сирийская арабская армия проводит переброску подкреплений к линии фронта в провинции Алеппо и Идлиб. 20 октября в город Алеппо вошла большая колонна сирийских войск и направилась к линии соприкосновения в районе Аль-Захра.

Исламисты уже не первый день ведут ракетно-артиллерийский огонь по кварталам Алеппо, находящимся под контролем сирийского правительства. В основном на окраинах Алеппо, на северо-западе и юго-западе, находятся позиции группировок из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исламисты контролируют районы Рашиддин-4, Рашиддин-5 и Лерамун.

До этого, 18 октября, командованием сирийской армии в район авиабазы Абу-Духур был направлен командир дивизии «Силы Тигра» Сухейль аль-Хасан. Его дивизия и части 5-го армейского корпуса выдвигаются в районы городов Абу ад-Духур, Синджар и Суран провинции Идлиб. Замечено, что элитная дивизия «Силы Тигра» появляется, как правило, на направлениях главного удара.

Сроки начала наступления сирийских войск зависят от позиции России. Если Турция не выполнит свою часть Сочинского соглашения и не предпримет решительных мер по отношению к исламистским группировкам в демилитаризованной зоне, то крупномасштабное наступление сирийской армии может стать реальностью.