Луганск, 22 октября, 2018, 23:43 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) не планируется повышать пенсионных возраст, заявил исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, сообщает 22 октября «Луганский информационный центр».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, ранее Пасечник представил программу социально-экономического развития ЛНР до 2023 года. Программа предполагает, что отношения ЛНР с Украиной будут налажены только после смены нынешнего киевского режима, также к 2023 году планируется закончить процесс формирования системы государственной власти.

Помимо этого, в 2018 году минимальные пенсии в республике будут увеличены на 10%, а к 2023 году минимальные пенсии превысят прожиточный минимум. Всего на территории ЛНР проживает более 437 тыс. пенсионеров.