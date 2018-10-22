Хабаровск, 22 октября, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В Хабаровском крае при техническом осмотре пассажирского самолета Ан-24 было обнаружено пулевое отверстие в фюзеляже. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Самолет совершал рейс из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября. В аэропорту Хабаровска после приземления проводился плановый техосмотр воздушного судна. Во время техосмотра в фюзеляже самолета было обнаружено пулевое отверстие. Затем, после более тщательного осмотра в самолете была найдена пуля.

По предварительным данным, в самолет стреляли, когда он находился в воздухе.

Уточняется, что пулевое отверстие было обнаружено в носовой части экипажа. Пуля попала в локатор самолета. Внутри поврежденного прибора нашли пулю от автомата Калашникова.

По данному факту проводится проверка.