Манчестер, Великобритания, 22 октября, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Звезда футбола Криштиану Роналду впервые подробно прокомментировал обвинения в изнасиловании, которые выдвинула против него гражданка США, 22 октября передает агентство Associated Press.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

«Я не собираюсь сдаваться в такой ситуации… Мои адвокаты уверены в победе и, конечно же, я тоже. Самое главное, что мне нравится футбол, мне нравится моя жизнь. В остальном у меня есть люди, которые заботятся о моей жизни. И правда всегда побежает», — заявил Роналду на пресс-конференции в Манчестере.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября адвокаты гражданки США Кэтрин Майорги потребовали от Роналду $200 тыс. в качестве «компенсации» за якобы произошедшее в 2009 году в Лас-Вегасе изнасилование их подзащитной.

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