Токио, 22 октября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Правительство Японии обратилось к руководству компании Facebook с просьбой улучшить защиту личных данных пользователей после инцидентов, произошедших в 2018 году. Об этом 22 октября сообщило агентство Reuters.

geralt Facebook

В частности, оно попросило компанию повысить контроль над поставщиками приложений, информировать пользователей о проблемах безопасности сервиса, а также информировать регуляторов о любых изменениях мер безопасности. Стоит отметить, что обращение к компании не имеет юридической силы, в нём не идёт речь о каких-либо требованиях или штрафах.

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Напомним, 12 октября компания Facebook подтвердила информацию об утечке личных данных 29 млн пользователей сервиса. Примерно у 14 млн пользователей была похищена вся личная информация, у 15 млн человек украли информацию об их имени, телефоне или электронной почте.