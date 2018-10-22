Киев, 22 октября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. В Житомирской области на Украине на 35% увеличился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошлую неделю по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 22 октября «Укринформ».

Морган Вайстлинг. Сельский доктор

Согласно сообщению, за прошедшую неделю в Житомирской области было выявлено 6,402 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Таким образом, число заболевших за указанный период больше на 11,3% по сравнению с неделей, предшествующей прошлой. При этом 73% заболевших — дети, чаще всего болеют дети в возрасте до четырех лет.

Напомним, ранее в центре общественного здоровья Украины заявили, что в стране вакцины против гриппа будут закупаться только в октябре 2018 года.