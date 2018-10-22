Берлин, 22 октября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов Америки. Об этом сегодня, 22 октября, пишетThe Wall Street Journal.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель, Дональд Трамп

Издание пишет, что решением оказать правительственную поддержку строительства терминала для приема американского СПГ Меркель пошла на уступку президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Евросоюзе энергетическом рынке.

При этом Меркель пытается преподать свою уступку Трампу не как поражение, а как стратегическое решение. В Берлине надеются, что вопрос с американским СПГ и строительством терминала для его приема может помочь решить затянувшийся торговый спор и может быть защитит от американских санкций трубопровод «Северный поток — 2», по которому в Германию пойдёт газ из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии не раз заявляли, что американский СПГ на евросоюзном рынке неконкурентоспособен, так как трубопроводный газ из России все равно будет дешевле при любых обстоятельствах.

При этом президент США Дональд Трамп требует от Германии и Евросоюза в целом отказаться от российского газа, так как его поставляет «страна-агрессор».