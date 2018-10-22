Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2018, 22:06 — ИА Регнум. 20 октября, суббота: «Кингз» были разгромлены «Сейбрз» на их родной арене, уступив уже 4-й матч подряд.

(сс) mark6mauno Буффало Сейбрз

США, Калифорния, Лос-Анджелес.

В последний раз «Баффало» побеждали в Стэйплс-центр в далеком 2003 году 23 октября, почти 15 лет назад.

20 октября «Баффало Сейбрз», согласно игровому календарю, приехали в Лос-Анджелес на игру с местными «Кингз». Скромные и, откровенно говоря, ослабевшие за последние годы «Сейбрз», как всегда, считались аутсайдерами встречи. Но в этом году такого явно не должно было быть. Новый тренер «клинков» и, по совместительству, бывший игрок — легендарный Фил Хаусли принёс в команду много нового. Как минимум, он заставил команду поверить в свои силы и возможности, ведь ранее, по словам генерального менеджера «Сейбрз» Джейсона Боттерилла, у «клинков» сложился менталитет неудачников. В этом сезоне команда готова его разрушить, по большей части, благодаря Хаусли.

Фил Хаусли был легендарным игроком. Защитник, который набрал свыше 1200 очков, первый среди американцев этого амплуа. Он был выбран на драфте 1982 года «Баффало» под общим 6-м номером, попав в лигу в одно из самых ярких времен в её истории, во время Гретцки и Лемье. Лига тех годов требовала от каждого игрока невероятной скорости, выносливости и терпимости, а если ты не выдерживал, значит, ты ей не подходил. Но для Фила подобное испытание было по силам. Фил был небольшого для своего амплуа роста — 178 сантиметров на позиции защитника. Поэтому его главной задачей было подключение к атакам, нежели оборона. Таких игроков порой ошибочно называют нападающими, но в большей части так и есть. Хаусли сразу вошел в основной состав «Сейбрз». В своем первом сезоне в лиге Фил провёл 77 игр и заработал 66 (19+47) очков. Наилучшую результативность Фил показал в сезоне 1992−1993, когда выступал за «Виннипег», тогда игрок отличился 97 (18+79) баллами, напомним, что это результаты защитника. Фил Хаусли завершил свою игровую карьеру по окончанию сезона 2002−2003, проведя в последнем сезоне 58 игр и набрав 29 (6+23) очков. За всю свою карьеру легендарный американский защитник принял участие в 1495 встречах и набрал 1232 (338+894) очка, удивительный показатель. В 2015 году Фил Хаусли вошёл в хоккейный зал славы. Теперь он главный тренер «Баффало Сейбрз», конечно, это новый опыт и новый этап в жизни самого Фила. Настала пора возвращать былую славу «клинков».

В начале игры команды неохотно проявляли инициативу, излишне не разбрасываясь голевыми моментами. Самый острый момент первой половины периода, который можно отметить, это бросок Ильи Ковальчука. «Кингз» вошли в зону «Сейбрз», где особо не пришлось выжидать момента для решительного броска. Даути перевёл шайбу на Ковальчука, стоящего на другом фланге, и последовал незамедлительный бросок в одно касание в противоход голкиперу, но вратарь «Сейбрз» Линус Уллмарк уследил за шайбой, отразив её щитком. В середине периода «Сейбрз» провели успешный штурм ворот «Кингз». Маккейб вошел в зону с фланга, скатил шайбу в центр на Джека Айкеля, затем последовала неудачная попытка бросить шайбу по воротам, но это лишь подыграло атаке. Шайба проскочила чуть вперёд, и последовал второй бросок по воротам «Кингз», на этот раз шайба была отражена голкипером, каучуковый блин отскочил прямо на клюшку игроку «клинков» Джейсону Поменвиллю, после чего шайба наконец достигла сетки ворот соперника — 1:0, «Сейбрз» неряшливым способом открыли счёт в матче. После такой возмутительно пропущенной шайбы «Кингз» всеми силами бросились вперёд к воротам «Сейбрз». Вратарь «Баффало» был внимателен и осторожен в своих действиях, хозяева льда просто не понимали, как прошить этого голкипера. За три минуты до перерыва Илья Ковальчук имел возможность сравнять счёт, но небольшая неточность, и шайба вонзилась в штангу, оставив сетку ворот в покое. Первый период закончился в пользу гостей из Баффало.

«Клинки» преимущественно начали второй период. За три с лишним минуты после перерыва «Баффало» успели поменять цифру на табло на двойку. Джефф Скиннер прорвался за ворота «королей», полностью их обошёл и бросил, развернувшись к ним лицом — 2:0, вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик не был готов к такому манёвру. Ближе к концу периода Джефф Скиннер по схожему принципу сделал счёт разгромным. Обладатель «Колдер Трофи» 2011 года как лучшему новичку сезона 2010−2011, получил шайбу от Марко Сканделлы, находясь за воротами, затем всё было разыграно по шаблону. Джефф подкатился к лицевой части ворот и затолкнул шайбу за линию — 3:0, Скиннер оформил дубль. Под занавес периода Зак Богосян решил добить «Кингз», точно бросив с острого угла прямо в дальнюю девятку, да так, что шайба задела штангу, и гол был сопровожден громким звоном створа ворот — 4:0.

В середине последней 20-минутки «Лос-Анджелес Кингз» всё же отыграли заслуженную шайбу. Дрю Даути отличился первой заброшенной шайбой в сезоне, предельно точно бросив её в свободный угол ворот «клинков», тем самым реализовав численное преимущество своей команды — 4:1. На последние четыре минуты игры «Кингз» сняли вратаря в пользу шестого полевого игрока, в надежде сотворить чудо. Для Джеффа Скиннера, имевшего к этому моменту на своем счету два гола, это было идеальной возможностью оформить хет-трик. За 25 секунд до конца игры Джефф получил шайбу от Земгуса Гиргенсонса и с середины площадки точно бросил по пустым воротам соперника — 5:1, первый хет-трик Скиннера в свитере «клинков».

Игра печально закончилась для хозяев льда. Четвёртое поражение подряд — это даже не неудачное стечение обстоятельств, это настоящий кризис в команде. По такому случаю «Лос-Анджелес» решили закрыть двери. После матча игроки «Кингз» провели закрытое собрание и обсудили как выходить из кризиса. «Мы обсуждали то, что должны делать прямо сейчас, чтобы играть лучше. И это все, что я собираюсь сказать вам по этому поводу. Дела идут у нас не очень. И каждый должен посмотреть на себя в зеркало», — заявил защитник Джейк Маззин.

Даути высказался философски: «Когда что-то идет не так, и шайбы летят в твои ворота после плохих отскоков, то ты можешь говорить что угодно. Например, что сопернику везет больше. Но мы должны много трудиться, чтобы вернуть удачу на свою сторону. А мы пока не сделали необходимую работу».

США, Калифорния, Анахайм.

22 октября, понедельник: «Баффало Сейбрз» вырвали победу из-под носа «Дакс», проигрывая 2:0.

Зак Богосян отличился особым героизмом в игре с «Дакс». На счету американца с армянским происхождением два блокированных броска и выигранная драка с Райаном Кеслером. В прошлом сезоне Закари принял участие лишь в 18 играх из-за тяжелой травмы, но всё же смог реабилитироваться к началу нового сезона и сразу с головой включился в игру. За первые четыре встречи Богосян блокировал целых 15 бросков и поучаствовал в трёх драках, постояв на защите своей команды, также на счету защитника 2 (1+1) очка и показатель полезности «+3». Вот что называется по-настоящему соскучиться по любимому делу. Зак абсолютно себя не щадит, полностью выкладывается как на льду, так и за его пределами. Настоящий пример всей команде, не зря он удостоен нашивки вице-капитана. Про таких людей говорят, что они умрут на своей работе. Напомним, что в прошедшем сезоне он был номинирован на «Кинг Клэнси Трофи».

22 октября в рамках своего гостевого турне «Баффало Сейбрз» были гостями у «Анахайм Дакс» на их арене Хонда-центр. Игра началась довольно ярко со стороны «Дакс», которые не давали спуску гостям на протяжении нескольких минут с начала встречи. Но, как только хозяева ослабли хватку, «Сейбрз» тут же провели опасную атаку на ворота «Анахайма», которые успешно отстоял бывший кипер «клинков» Райан Миллер, отразив бросок Джеффа Скиннера. К середине периода «Баффало» имели преимущество в бросках (9−6), но так и не смогли пробить своего бывшего голкипера. «Анахайм», напротив, реже атаковал, но серьёзно напрягал вратаря «мечей» Картера Хаттона. В конце периода счёт был открыт, новичок «уток» Сэм Стил удачно подставил клюшку под бросок Брэндон Монтура, да так, что шайба изменила траекторию и покатилась прямо в пустой от вратаря угол — 1:0, «Анахайм» забросили шайбу в раздевалку «Сейбрз».

Второй период был блеклым для «клинков», атака не задавалась. За шесть минут до второго перерыва «Баффало» пропустили вторую шайбу от «Дакс». Оборона «буйволов» нерасторопно повела себя в самый важный момент, упустив один в ноль Кифера Шервуда, который не стал обыграть вратаря вплотную, предпочтя точный бросок красивой отводке — 2:0. Несмотря на своё неудобное положение, «Баффало» ещё больше сконцентрировались на игре и уже к окончанию периода счёт на табло стал равным. Далее последовала близкая к виктории попытка Джека Айкеля забросить шайбу в ворота, но каучуковый блин угодил в крестовину. В конце своего численного преимущества, полученного благодаря удалению Райана Гецлафа, «Баффало» всё же его реализовали, красиво разыграв между собой шайбу. Последним действием в комбинации отличился Кайл Окпосо, записав на свой счёт гол — 2:1. Чуть более минуты потребовалось «клинкам», чтобы сравнять счёт на табло. «Баффало» молниеносно вторглись в зону соперника. Джейсон Поменвилль не поскупился и отдал шайбу Скиннеру, который мастерски переиграл вратаря одним ложным движением и забросил шайбу с неудобной стороны клюшки — 2:2.

Третья 20-минутка была полностью за «клинками». В начале периода удаление заработал Андрей Шустр, принеся двухминутное численное преимущество «Сейбрз». Гости с севера снова реализовали большинство. Безоговорочно лучший защитник «буйволов» — Расмус Ристолайнен бросил по воротам «могучих утят» от синей линии, и даже штанга задрожала от мощного броска — 2:3, без шансов для вратаря. За четыре минуты до конца Земгус Гиргенсонс вылетел на рандеву с вратарём «Дакс», но в последний момент Райан Миллер успел укрыть «домик» клюшкой и не дал шайбе шанса достичь ворот. На последние пару минут Райан Миллер покинул лёд, вместо него вышел шестой полевой игрок «Дакс». «Утки» беспрестанно прессовали «клинков», те еле-еле отбивались от их атак. За 20 секунд до финальной сирены «Баффало» удалось отбиться и завладеть шайбой. Гиргенсонс из последних сил точно и по-дворовому отыграл шайбу от борта, передав её Патрику Берглунду, который забросил шайбу в пустые ворота соперника, завершив «камбэк» своей команды — 4:2. «Баффало» на характере переиграли хозяев льда и закончили свою гостевую поездку с тремя победами в пяти матчах.