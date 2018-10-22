Киев, 22 октября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» предлагают парламентариям требовать от правительства отказаться от повышения цен на газ для населения, сообщает 22 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

«Зарегистрирован проект постановления об обращении к кабинету министров Украины с требованием об отмене решения о повышении цены на природный газ для населения», — цитирует документ агентство.

Напомним, 22 октября президент Украины Пётр Порошенко заявил, что снижение цен на газ для населения означает возврат в «российскую газовую кабалу», и что он не допустит такого развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение тарифов ЖКХ для населения, в том числе и платы за газ, является условием МВФ для предоставления Киеву очередного кредита.

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