Москва, 22 октября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Санкции в случае неуплаты налогов коснутся зарегистрированных самозанятых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Джованни Баттиста Морони. Портной. Около 1570-1575

«Мы вводим штрафы в рамках этого режима. А если кто-то не вошел в режим и выявится, что он не платит налоги, то у него общеуголовная или обычная налоговая ответственность по тем статьям, которые у него будут — не заплатил НДФЛ, в зависимости от суммы неуплаты налога», — уточнил Макаров. «Это режим для тех, кто зарегистрировался, заявил, что этим режимом пользуется, и сам его нарушает», — подчеркнул он.

Вместе с тем ряд СМИ сообщил о том, что Госдума намерена ввести штрафы для незарегистрированных самозанятых в размере полученного дохода.

Госдума в первом чтении 25 октября на заседании в первом чтении обсудит поправки в Налоговый кодекс. Нормы вводят понятие «самозанятые» в НК. Авторы неоднократно заявляли о том, что принятие норм позволит вывести самозанятых из тени.