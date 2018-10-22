Киев, 22 октября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Послы стран «Большой семерки» одобрили решение Украины о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает 22 октября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Согласно сообщению, послы отметили, что новая кредитная программа МВФ обеспечит Украине «экономическую стабильность» и «продолжение экономического роста».

Напомним, ранее Киев согласовал с МВФ новую программу кредитования на 14 месяцев на $3,9 млрд. Программа будет утверждена советом директоров МВФ после того, как Верховная рада одобрит госбюджет Украины на 2019 год, составленный в соответствии с рекомендациями фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа кредитования МВФ действует на Украине с 2015 года. Однако за это время в стране лишь продолжали расти цены на газ, а население продолжало беднеть.