Москва, 22 октября, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Москва и Пхеньян продолжают прорабатывать конкретные сроки встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом 22 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Очень много городов фигурирует как возможные места для встречи», — приводит его слова ТАСС.

Точная дата будущей встречи пока не обговорена с учётом рабочих графиков двух лидеров, отметил Дмитрий Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Кремле уже сообщали о подготовке визита руководителя Северной Кореи в Россию. В качестве возможного места для встречи назывались Москва и Владивосток.

На минувшей неделе газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в Южной Корее сообщила, что Ким Чен Ын прибудет в Россию в конце октября — начале ноября, но не позднее выборов в Конгресс США, которые намечены на 6 ноября.