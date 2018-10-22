Калуга, 23 октября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. В Калуге результаты проверки антитеррористической защищённости медицинского базового колледжа и трёх школ, включая музыкальную, оказались неутешительными. Об этом 22 октября заявил на заседании регионального правительства заместитель губернатора области Василий Быкадоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александра Майер ИА REGNUM

По словам замгубернатора, объективная оценка уровня безопасности проверенных учреждений далека от удовлетворительной. В этой ситуации обращает на себя внимание нежелание руководителей заниматься решением проблемы. Также много претензий к частным охранным предприятиям.

«Безопасность коллективов и особенно школьников, медицинских учреждений — на нашей с вами общей совести. Я не перекладываю эту ответственность только на вас. Проверки на этой и на следующей неделе продолжатся», — заявил Быкадоров.

Он обратился к руководителям муниципалитетов и региональных министерств с просьбой принять первоочередные меры по повышению антитеррористической защищенности подведомственных объектов, а также уделить внимание поддержанию здорового морально-психологического климата в коллективах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на Керченский политехнический колледж студента четвертого курса Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу, погиб 21 человек. Более 50 получили ранения.