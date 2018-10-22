Москва, 22 октября, 2018, 18:07 — ИА Регнум. МЧС России намерено в ближайшие месяцы упразднить все свои региональные центры в рамках реформирования системы управления. Об этом сообщил 22 октября и. о. заместителя главы ведомства Игорь Кобзев.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трёхуровневую систему управления путём передачи полномочий оставшихся региональных центров главным управлениям МЧС по субъектам Федерации», — приводит его слова ТАСС.

Кобзев отметил, что в МЧС сформирована рабочая группа для проведения мероприятий, связанных с ликвидацией региональных центров и соответствующих центров управления в кризисных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM , МЧС России в 2017 году начало переход с четырёхуровневой системы управления на трёхуровневую: министерство — субъект Федерации — пожарно-спасательный гарнизон.

К настоящему времени уже упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры МЧС. Пока в системе ведомства ещё продолжают действовать Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный региональные центры.