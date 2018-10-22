Симферополь, 22 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что будет настаивать на том, чтобы школы и детские сады полуострова вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Об этом он сообщил на своей странице Facebook 22 октября.

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«Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности крымчан», — отметил руководитель региона.

По его словам, в ближайшие дни правительство Крыма обобщит все предложения, поступившие от министерства просвещения РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка и от республиканских органов власти по вопросам, связанным с усилением мер безопасности в учебных учреждениях — как школьных, так и дошкольных.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погиб 21 человек. На данный момент 50 пострадавших остаются в больницах, половина из них проходит лечение в медучреждениях полуострова, остальные — на Кубани и в Москве.

Добавим, что ранее, буквально сразу после нападения на колледж, Сергей Аксенов на встрече с жителями Керчи заявил о том, что все школы и детские сады с 18 октября будут взяты под охрану сотрудниками Росгвардии. Также Росгвардия дежурит и в корпусах политехнического колледжа.

Об этом: Все школы и детсады Керчи возьмут под вооруженную охрану — Аксёнов

Охранять керченский политехнический колледж будут до особого распоряжения