Москва, 22 октября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В случае с требованием Минтранса РФ о локализации в России сервисов по бронированию авиабилетов речь идет не о полной приостановке работы, а, скорее, о возможных сбоях в работе, считает коммерческий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Севара Сабирова.

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта Внуково

«Изначально условия для авиакомпаний предполагались более жестким и не подразумевали возможность работы с иностранными GDS. Сейчас речь идет о создании инвенторных систем с серверами на территории России и локальным юрлицом.

По сути, и Amadeus, и Sabre могут открыть здесь такие вычислительные центры, но на это потребуются существенные инвестиции и время, которого до 2020 года может не хватить. Вопрос, насколько важен для иностранных GDS российский рынок, и захотят ли они в него инвестировать, учитывая политическую повестку.

Еще одной альтернативой мог бы стать переход на новую GDS, разработанную Ростехом, Национальную систему бронирования (НСБ). Сейчас она обслуживает одну авиакомпанию — «Азимут». Однако переход с одной системы на другую — это тоже очень сложный процесс, в частности, S7 сейчас запустила переход из SITA в Amadeus, и он займет длительное время.

И надо отдавать себе отчет, что НСБ не располагает ни тем функционалом, который требуется крупнейшим игрокам рынка, ни производительностью и емкостью. Прогнозировать как ситуация повлияет на работу с иностранными авиакомпаниями-партнерами пока сложно.

По словам директора по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы Максима Березина, основной риск заключается в том, что западные авиакомпании и пассажиры не смогут бронировать билеты на внутрироссийские маршруты, если эти сервисы бронирования не будут локализованы.

«Один из вариантов выхода из ситуации — российские системы бронирования возьмут на себя нагрузку в части обработки запросов на локальные перелеты и будут интегрированы с западными системами. Если же потребуется полная локализация информационных систем в России, то в качестве площадок для размещения баз данных и ИТ-систем могут выступить российское облако или ЦОД.

Например, для ряда зарубежных компаний мы проводили миграцию данных и бизнес-критичных в облако и ЦОД КРОК незаметно для конечных пользователей в соответствии со специально разработанным планом. Такая практика предусматривает поэтапное переключение нагрузки на облачные ресурсы и не требует полной остановки бизнеса».

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Что касается юридической стороны дела, то с этой точки зрения планы Минтранса по переносу не только всех серверов бронирования билетов и регистрации на рейс, но и соответствующих баз данных на территорию РФ с 1 января 2020 года (т. е. фактически через один год) на основе подзаконного акта выглядят по меньшей мере странно — и содержательно, и во временном аспекте, считает руководитель аналитического отдела Адвокатского бюро «Прайм Эдвайс», к. ю. н., действительный член Королевского института арбитров (Fellow of CIArb, London) Татьяна Терещенко.

«Во-первых, невозможно игнорировать тот факт, что крупнейшие российские авиакомпании пользуются услугами иностранных провайдеров и выполняют перевозки в том числе как члены международных альянсов. Полномочия Минтранса ограничены и распространяются только на российских юридических лиц. Это ставит российские авиакомпании (которые обязаны выполнять требования национального регулятора) в заведомо неравное положение по сравнению с иностранными провайдерами (на которых требования Минтранса не распространяются).

Помимо этого, ни для кого не секрет, что информация превратилась практически в «новую нефть», объем которой колоссален, а обработка и результаты аналитики требуют существенных финансовых вложений. Поэтому один год для реализации соответствующих требований нереалистичен в любом случае.

Во-вторых, большие данные, в которые в том числе входят и базы данных, являются так называемыми прорывными технологиями, детальной и хорошо продуманной правовой базы регулирования которых в настоящее время в Российской Федерации не существует. В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р, не случайно отмечено, что модернизация законодательства должна проходить поэтапно.

Образно говоря, сначала необходимо разобраться с регулированием баз данных на уровне законов, затем уточнять те или иные вопросы на отраслевом уровне посредством подзаконных актов. Кроме того, воплощать цифровизацию в отрыве от международного сотрудничества и опыта неэффективно.

В-третьих, тот формат, в котором Минтранс предлагает реализацию своих планов, наводит на мысль о том, что Всемирный банк в своем докладе «Конкуренция в цифровую эпохе» совершенно верно отметил, что в России не преодолены такие барьеры, как структурные недостатки в экосистеме цифровой трансформации, ограниченный доступ к рынкам капитала, нестыковки в управлении данными на межведомственных уровнях.

В этом смысле проект постановления Минтранса, как представляется, не позволяет обеспечить конкурентность бизнес-среды и создать эффективное нормативное регулирование. А это противоречит целям цифровой стратегии».

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