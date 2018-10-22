Ярославль, 22 октября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Заместителем мэра Ярославля по вопросам правовой и имущественной политики станет Александр Асриянц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города.

Мэрия Ярославля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность введена и.о. мэра Владимиром Волковым. Асриянц являлся советником главы городского округа города Переславля-Залесского, где ранее работал Волков. Также он являлся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве.

17 октября ИП было закрыто, что говорит о трудоустройстве бизнесмена на муниципальную службу.