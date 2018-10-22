Калининград, 22 октября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко «де-факто» уже приступил к работе в роли главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), однако процедура его официального вступления в эту должность пока не завершена, но состоится в ближайшее время. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам в Калининграде 22 октября президент ОСК Алексей Рахманов.

Дарья Драй ИА REGNUM Георгий Полтавченко

«Уже оборудованы рабочие места, потому что он (Полтавченко) планирует основное время проводить в Петербурге, но и в Москве тоже. Сейчас идет работа на уровне вице-президентов и директоров департаментов, по сути идет знакомство с тем, что представляет из себя корпорация», — сказал Рахманов.

По его словам, потребуется еще 10−15 дней на подготовку документов для назначения Полтавченко председателем совета директоров ОСК, а затем произойдет собственно назначение.

Георгий Полтавченко по собственному желанию 3 октября досрочно покинул должность губернатора Санкт-Петербурга, которую он занимал с 2011 года, и принял предложение Владимира Путина возглавить совет директоров ОСК, в которую входят около 40 предприятий и организаций судостроительной отрасли.

Офисы ОСК находятся в Москве и Санкт-Петербурге.