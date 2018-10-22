Москва, 22 октября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Законопроект, ограничивающий иностранное участие в работе новостных агрегаторов, внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Луговым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. По аналогии с ограничениями для владельцев СМИ.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Проект закона предлагает ограничить участие в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другого государства.

Отметим, что такое же ограничение иностранного участия в 2017 году установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов.

Предусмотрено наказание за неисполнение требований проекта закона — ограничение доступа на территории Российской Федерации операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований владельцем агрегатора. Основание для ограничения такого доступа — вступившее в силу решение суда, вынесенное по обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Документ предусматривает переходный период в течение полугода.