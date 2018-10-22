Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 октября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области местные предприниматели требуют остановить аукцион по продаже земли, на котором, предположительно, должен разместиться ресторан «Макдоналдс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Страница Сергея Хабибулина в Facebook Земля в Переславле, выставленная на продажу

Хабибулин приводит текст письма, направленного уполномоченному по правам предпринимателей региона Альфиру Бакирову. Бизнесмены говорят, что боятся конкуренции со всемирной сетью.

Нам не понятна позиция администрации города, когда Америка бомбит наших военных в Сирии, помогает Украине вести войну против русских на Донбасе и ввода России американских санкций, идти в угоду американской компании и при этом понимать что ничего хорошего от этого город не увидит кроме разорения местных кафе, столовых и ресторанов», — говорится в письме.

Авторы обращают внимание на высокий по меркам малого города залог, необходимый для участия в аукционе — более 10 млн рублей. Залог равен начальной стоимости участка.

Нам бы не хотелось в это верить, но факты вещь упрямая и условия этого аукциона настолько жесткие для местных предпринимателей, что у нас большие подозрения что власти города просто сдают землю американской компании, наплевав на местный бизнес и в целом на весь город», — говорится в обращении.

Авторы письма просят уполномоченного по правам предпринимателей вмешаться в данную ситуацию и проверить законность проведения аукциона путем обращения в ФАС и прокуратуру.