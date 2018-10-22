Нью-Дели, 22 октября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Правительство Индии планирует обустроить места для богослужений и крематории на берегу Ганга — священной реки индуизма. По сообщению индийского новостного издания «Наводайя Таймс», для достижения данной цели к марту 2019 года будет осуществлено 227 проектов.

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Министр водных ресурсов Индии Нитин Гадкари заявил, что с целью разрешения экологических проблем Ганга и обеспечения полноводности реки федеральное правительство предпринимает различные шаги. Наибольшее внимание уделяется созданию эффективной канализационной системы, а также «индусской» инфраструктуры — специальных крематориев и спусков к воде для паломников.

Нитин Гадкари также подчеркнул, что его ведомство предпримет кардинально новый подход к улучшению экологического состояния реки Ганг. В частности, по всей длине реки на расстоянии 20 км будет создано 138 точек ведения наблюдения за состоянием воды в реке. В расположенных на берегу Ганга крупных городах, таких как Варанаси, Канпур и Аллахабад, будут круглосуточно работать водоочистительные станции.