Нью-Дели, 22 октября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх поручил правительству штата разработать общие правила для проведения религиозных собраний. Это надо сделать, по его мнению, для того чтобы в будущем предотвратить техногенные трагедии. Как сообщает индийская газета «Джагран», главный министр обратил особое внимание на организацию приближающегося индусского праздника Дивали. Правила поведения для участников массовых торжеств должны быть чётко расписаны и соблюдаться в любой части штата, по какому бы поводу ни проводились массовые торжества. Такое поручение главного министра обусловлено трагедией в Амритсаре, где во время праздника в толпу людей въехал поезд, жертвы трагедии исчисляются десятками человек.