Курган, 22 октября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Курганской области общественники обнаружили десятки прорех и мотивов для социального взрыва в существующей территориальной схеме обращения с отходами (ТСОО). В регионе проходят общественные обсуждения проекта приказа регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды о внесении изменений в утвержденную в 2016 году ТСОО. Области угрожает мусорный коллапс через два года и рост тарифов в десятки раз, считают активисты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

Ранее замечания общественности по поводу сырой и нерабочей территориальной мусорной схемы в правительстве Зауралья, как и во многих других управленческих госструктурах субъектов РФ, игнорировались. Но после ряда скандалов всероссийского уровня, в конце сентября 2018 года вышло «соломоново решение» — постановление правительства РФ N1130, в котором сказано, что регионы обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. О необходимости непосредственного участия граждан в формировании ТСОО говорилось в течение 2017-го и в начале 2018 года. Докричались. Документ за подписью Дмитрия Медведева пусть и с опозданием, но появился. И сейчас в субъектах РФ территориальные схемы по обращению с отходами доводятся до ума.

Ранее широко обсуждалась «ругань матом» губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который в литературном переводе назвал «кривой» ТСОО региона. Из-за белых пятен и дыр в ТСОО региональные операторы по обращению с отходами в России не могут ныне согласовать тарифы на вывоз мусора и провести юридически выверенные конкурсы на выбор подрядчиков, так как есть море лазеек для оспаривания тендеров.

Как обстоят дела с ТСОО в Зауралье, корреспонденту ИА REGNUM сообщил непосредственный участник корректировки курганской схемы обращения с отходами, экологический эксперт Открытого правительства РФ, председатель Курганского регионального отделения Российского Экологического общества Сергей Завьялов.

— Я считаю, что содержательная часть проекта территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Курганской области в редакции 2016 года не соответствует политике государства в сфере обращения с отходами, наносит существенный ущерб экономике региона и её населению.

— Дьявол и в мелочах засел. Есть и серьёзные зияющие дыры. Начнём с мелкого, перерастающего в головные боли на будущее. Источники образования отходов следует детализировать до домовладений. А в курганской схеме в качестве источников образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) принимаются административно-территориальные единицы: города, посёлки, сельсоветы. Подобное укрупнение не позволяет достоверно определить места образования отходов и их накопления, что не позволяет оптимизировать транспортную сеть доставки отходов и получить достоверные экономические данные о стоимости транспортировки.

Далее, по утверждённой ранее схеме, общая масса отходов IV—V классов опасности, приравненных к ТКО и образованных от деятельности хозяйствующих субъектов Курганской области, составляет 44 395 тонны. А объём образования ТКО от населения региона — 232 453 тонны. Итого приблизительно 276 849 тонны. При этом население области в расчётном 2016 году составляло 862 041 человек. Итого, согласно расчётам, каждый житель Курганской области производит ежегодно 320 кг ТКО. Это ниже среднестатистических данных: в среднем житель страны вырабатывает 500 кг ТКО. Курганские данные требуют уточнения, так как они напрямую влияют на экономические показатели формируемой системы, и прежде всего, на размер тарифа.

В некоторых местах ТСОО Курганской области цифры, извините, вообще взяты с потолка. Утверждается, что в 2016 году на территории Зауралья было утилизировано столько-то куриного помёта, свиного и коровьего навоза. Откуда были взяты данные, когда лицензий на утилизацию данного вида отходов у действующих на территории области предприятий нет? И до сих пор не понятно, каким образом и кто утилизирует данный вид отходов.

— Тариф на мусор для населения вырастет раз в 12 как минимум на первое время. При этом будет обеспечена высокая доходность для единого регионального оператора. Но это отдельная тема.

Экономика проста. С учётом отсутствия на 2019 год утвержденной инвестиционной программы и концессионного соглашения, в тарифы первого года действия мусорной реформы инвестиционную составляющую включать явно не будут. Без учёта капитальных вложений, эксплуатируя имеющуюся инфраструктуру, ориентировочное значение единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО только на первый год регулирования, на 2019-й, составит 3 713 рублей с тонны с учётом налога на добавленную стоимость. Региональный оператор планирует в первый год регулирования получить более миллиарда рублей. Плата для населения вырастет в 11,75 раз. Тариф собираются сделать единым по всей Курганской области.

Дальше, после 2019 года, тариф будет только выше. С учётом инвестиционной программы увеличение тарифа составит ещё несколько сотен процентов от базовой величины. При этом не представлены альтернативные экономические модели, способные минимизировать рост тарифов.

И учитывая, что будет единый тариф на территории всей области, то есть житель села и житель Кургана будут платить за мусор одинаково, создаётся стойкое впечатление, что «мусорная реформа» задумана для обогащения отдельных лиц, которым посчастливилось выиграть конкурс на обращение с отходами в регионе.

— Ничего невозможного нет. На мой взгляд, в корне неверно положение территориальной схемы о том, что несколько региональных операторов — это неравные финансово-экономические условия для их деятельности, и приведёт к установлению более высоких и территориально различающихся тарифов на их услуги в сравнении с единой зоной деятельности одного регионального оператора. Выше запрошенного единым регоператором уже невозможно установить. Напротив, несколько регоператоров в разных зонах деятельности позволят уйти от монополизма и развить конкуренцию экономических моделей. Конкуренция исключит рост тарифа и неминуемо приведёт к его снижению. Это аксиома рыночных отношений.

Есть более оптимальные экономические модели, которые снизят финансовую нагрузку на население. При стабильных ценах на вторсырьё можно ТКО от населения принимать вообще бесплатно, а при переработке вторсырья — даже покупать мусор как сырьё для выпуска продукции. Таким экономическим разворотом, наверное, пока не стоит шокировать людей, которым предстоит в более чем в десять раз больше платить за мусор. Но то, что имеется совершенно реальная прорывная возможность создать высокотехнологичную отрасль — это бесспорно. Нас же опять втягивают в средневековье с гигантским помойками.

— При существующей ТСОО он не за горами, я считаю. Его можно даже спрогнозировать — будет года так через два. В ТСОО от 2016 года отмечается, что размещение ТКО с начала 2019 года возможно лишь на четырёх объектах в Кетовском, Частоозерском, Далматовском, Варгашинском районах. Суммарная остаточная вместимость там 454 395 тонн. Ежегодно образуется, по данным ТСОО, 276 848,92 тонны отходов. То есть остаточная мощность объектов размещения отходов позволит не более 1,6 года функционировать региональной системе обращения отходов. Вместе с тем за такой краткий срок физически невозможно запроектировать и построить новый объект размещения отходов. Таким образом, в проект ТСОО Курганской области заложен мусорный коллапс к 2021 году.

— В каждой шутке есть доля истины. Существующая ТСОО Курганской области планирует заведомо запрещённые законодательством свалки. Твёрдые коммунальные отходы в Варгашинском районе, согласно схеме 2016 года, направляются на действующую свалку ТБО для размещения (захоронения) в границах муниципального образования, что категорически запрещено действующим законодательством. К строительству непосредственно под Курганом планируется огромный полигон — на территории Кетовского района, на земельном участке с кадастровым номером 45:08:010101:493 площадью 53,5 гектаров. А он расположен на землях лесного фонда, что запрещено законом. Действительно, бомба для грядущих протестов заложена. Избежать протестов возможно лишь пересмотрев нынешнюю территориальную схему. И есть надежда, что к мнению общественников в Курганской области прислушаются в конце концов.