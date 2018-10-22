Москва, 22 октября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Сентябрьское повышение ключевой ставки Центробанка начало сказываться на ставках банков по кредитам — вслед за Сбербанком другие игроки также захотят поднять показатели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Сбербанк заявил о повышении ипотечных ставок на 0,4%. Ранее в сентябре Центробанк впервые за долгое время повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%.

«За последний месяц банки пусть немного, но подняли ставки по кредитам и депозитам. Но Сбербанк — один из главных игроков на российском ипотечном рынке, так что в ближайшие месяцы ставки по ипотеке могут поднять и другие банки», — уверен Ткачук.

По его словам, ставки продолжат расти и дальше, поскольку Центробанк продолжит плавное повышение ключевую ставку.

«На ближайшем заседании Центробанка 26 октября мы ожидаем, что ставка будет оставлена на текущем уровне. Но в 2019 году повышение ключевой ставки вполне возможно, учитывая сохраняющееся внешнеполитическое давление на РФ и вероятное ускорение инфляции. Соответственно, ставки по кредитам и ипотеке в российских банках также продолжат рост», — считает Ткачук.