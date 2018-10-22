Ярославль, 22 октября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославле появился заместитель мэра города Ярославля по вопросам имущественной и правовой политики. Постановление об этом подписал и.о. мэра города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

По данным источников ИА REGNUM, человек на эту должность уже есть, однако его имя в мэрии пока не называют.

Ранее такой должности в городской администрации не было. Комитет по управлению муниципальным имуществом структурно подчинялся заместителю мэра — директору департамента финансов. Правовое управление значилось в ведении руководителя аппарата мэрии.

При этом стоит отметить, что имущества у города Ярославля становится с каждым годом все меньше — в результате приватизации и передачи части имущества на уровень области. Правовые же вопросы носят прикладной характер и вряд ли требуют кураторства отдельного заместителя мэра.

Скорее всего, речь идет о создании должности «под человека». Не исключено, что новый чиновник займется каким-то конкретным проектом.

Последний такой пример — должность заммэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики. Она была создана летом этого года, ее занял приехавший из Красноярска Алексей Аксютенко. Аксютенко уволился вместе с предыдущим мэром города Владимиром Слепцовым, после чего должность остается вакантной.